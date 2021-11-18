Мединского и Минпросвет попросили проверить на ошибки учебники всеобщей истории

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В России могут проверить учебники всеобщей истории на наличие фактологических и смысловых искажений. С таким предложением председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков обратился к председателю Межведомственной комиссии по историческому просвещению, помощнику президента Владимиру Мединскому и главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

В своем обращении Цветков также попросил устранить ошибки при их обнаружении.

Накануне многие общественные объединения, в том числе и «Сильная Россия», проверили школьные учебники всеобщей истории на предмет недостаточно полного освещения значимых для России исторических событий.

Среди выявленных ошибок были зафиксированы попытки реабилитации нацизма, принижение роли СССР в победе над гитлеровской Германией, диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта, а также представление России как страны-агрессора.

В результате проверки к некоторым учебникам появился ряд вопросов.

В «Сильной России» также предложили на федеральном уровне принять государственные стандарты, по которым будут писаться учебники по истории в рамках курса «Всеобщая история».