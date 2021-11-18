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Эксперт рассказал, как выбирать картофель в магазине

Юлия Евграфова

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Еда Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, как выбирать картофель в магазине
Фото: unsplash

При выборе картофеля в магазине россиянам стоит отдавать предпочтение уже полюбившимся сортам, а не акцентировать внимание на стране-производителе. Такой совет в беседе с «Вечерней Москвой» дал исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

Из доклада Минсельхоза известно, что РФ намерена закупать больше картофеля в странах СНГ. Это позволит получить овощ по более низкой цене, чем из Пакистана и Египта, а также избавиться от возможного дефицита весной.

По словам Красильникова, страны-производители используют практически одни и те же сорта картофеля. Только из-за особенностей климата высаживают их в разное время и в разные почвы. С научной точки зрения это никак не влияет на вкусовые особенности корнеплода.

— Чтобы успешно конкурировать на рынке, сельхозпроизводитель должен использовать ведущие сорта с разной спецификой. Есть столовые — для еды, промышленные — для обработки (чипсы, картофель фри). И количество этих ведущих сортов достаточно узкое. Поэтому говорить, что какой-то картофель вкуснее, лучше — не совсем корректно. Многое зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений и применения в блюдах. Кто-то любит твердые сорта — они для жарки, а другие — разваристые, — сказал эксперт.

Красильников посоветовал при выборе корнеплода учитывать, для какого именно блюда берется продукт. Эксперт обратил внимание, что некоторые производители расфасовывают картошку и на упаковке сами указывают, для каких целей подойдет тот или иной сорт.

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