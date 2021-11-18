«Дурно пахло»: психиатр назвал неожиданную причину потери обоняния после COVID-19

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Часто причиной отсутствия запахов или вкусов после того как человек переболел коронавирусом, является сильный стресс, перенесенный задолго до болезни. В таком случае помочь избавиться от психоэмоциональной блокировки может только специалист. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился врач-психиатр, основатель первой в России клиники психосоматической медицины Артем Толоконин.

— В работе с пациентами я имею дело с психоэмоциональными блокировками, которые у них проявляются постковидной симптоматикой. Механика этого явления выглядит следующим образом. Однажды (это может быть и очень давно) человек пережил стресс, который он погрузил в свое тело, не осознавая факта травмы. Заболевание, в свою очередь, проявляет этот психологический груз в виде физических ощущений. Часто причиной проблем с восприятием вкусов и окружающих ароматов становятся стрессовые переживания, произошедшие три–пять лет назад. Как правило, это какая-то нелицеприятная ситуация, которая «дурно пахла». То есть событие с негативной окраской, в котором человек оказался объектом клеветы, оскорблений, обмана и прочего. В подсознании эти ощущения программируются так, что проявляются потом характерными постковидными состояниями, — пояснил собеседник «ВМ».

По мнению врача-психиатра, существует закономерность между степенью травмы и интенсивностью этих симптомов. Чем тяжелее был стресс у человека, тем сильнее и дольше он ощущает проблемы с обонянием и вкусами. В результате нескольких сессий гипноза удается найти причину стресса, проработать его последствия и избавиться от неприятных симптомов. В легких случаях бывает достаточно и одного сеанса, чтобы пациент вернулся к полноценной счастливой жизни, рассказал специалист. Поэтому он рекомендовал россиянам с постковидным синдромом сначала посетить терапевта, а потом и психотерапевта.

После коронавируса у россиян может длительно сохраняться и другой неприятный симптом — слабость. Она возникает по разным причинам, добавил психиатр, среди которых выявляется анемия, общая потеря жизненного тонуса организма, сопутствующие хронические заболевания и многое другое. Здесь, безусловно, нужна помощь терапевта, который на основе результатов анализов сможет точно определить факторы влияния и дать правильные назначения, сказал Толоконин. А при извращенных вкусах и ароматах либо их отсутствии, заключил эксперт, психотерапия дает прекрасный эффект, поскольку эти симптомы имеют психосоматическую природу.