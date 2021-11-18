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Самое длительное за 500 лет затмение Луны произойдет 19 ноября

Иван Юминов

Общество
Самое длительное за 500 лет затмение Луны произойдет 19 ноября
Фото: Unsplash

Частное лунное затмение 19 ноября станет наиболее продолжительным за последние 500 лет. Об этом сообщили в Роскосмосе в четверг, 18 ноября.

— В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века, — говорится в сообщении.

Грядущее затмение будет «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна. Большая часть лунного диска вследствие этого приобретет красноватый оттенок.

Москвичи не смогут увидеть затмение, так как Луна будет находиться под горизонтом. Наблюдать за явлением смогут лишь жители Дальнего Востока.

Им, как уточняется, будут доступны максимальная и частные фазы затмения. В большинстве регионов явление будет происходить ранним вечером, отмечается на сайте Роскосмоса.

18 ноября жители Пермского края, Удмуртии и еще нескольких субъектов опубликовали в Сети видеозапись, на которой виден полет крупного метеорита в небе. По мнению руководителя пермского астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука, размер объекта составлял около метра.

Во время наблюдения за космическим телом создавалось впечатление, что оно вот-вот упадет на Землю. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин, в свою очередь, заявил, что метеорит был совсем маленького размера и мог поместиться на ладони.

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