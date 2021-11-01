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Путин анонсировал повышение минимальной зарплаты в 2022 году

Иван Юминов

Экономика
Путин анонсировал повышение минимальной зарплаты в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в стране в 2022 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 18 ноября.

— В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6 процента, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей, — рассказал глава государства.

Таким образом, МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц, приводит слова Путина сайт Кремля.

15 ноября в Минфине сообщили, что правительство России представило поправки ко второму чтению федерального бюджета. Общий объем перераспределения по поправкам правительства составил в 2022 году 641,4 миллиарда рублей, в 2023 году — 665,2 миллиарда рублей, в 2024 году — 815,4 миллиарда рублей.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров уточнил, что всего к бюджету подготовили более тысячи поправок. Это, по его словам, была совместная работа правительства и нижней палаты парламента.

Поправки позволят полностью обеспечить финансирование всех посланий и поручений президента России, подчеркнул парламентарий. Рассмотрение Госдумой проекта бюджета намечено на 23 ноября.

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