Маша Распутина обиделась на Андрея Малахова из-за выпуска шоу с ее дочерью

Фото: instagram.com/masharasputina_official

Популярная российская исполнительница Маша Распутина рассказала, за что обиделась на журналиста и телеведущего Андрея Малахова. В YouTube-шоу «Алена, блин!» Распутина объяснила, что обижена на Малахова из-за выпуска передачи «Прямой эфир» с участием своей дочери — 21-летней Марии Захаровой.

В ходе беседы Распутина говорила с ведущей шоу о своей личной жизни и творчестве. Одной из тем беседы стала ее ссора с Малаховым из-за скандального выпуска с участием дочери Распутиной.

На вопрос, почему Андрей Малахов заранее не обговорил с Распутиной съемку выпуска с дочерью знаменитости, как подобает другу, исполнительница заявила, что они не состоят в настолько близких отношениях.

— Мы не такие уж дружбаны, но в приятельских отношениях. Но я обиделась на них. Почему вы мне не позвонили, не предупредили: «К нам пришла твоя Маша. Что делать с ней? Отправлять или усаживать в студию?» Должно же быть какое-то братство-товарищество. Я расценила это как неуважение, — рассказала знаменитость в интервью.

Ранее Маша Распутина рассказала, где сейчас живет ее дочь от первого брака 36-летняя Лидия Ермакова, которая имеет психиатрический диагноз.