ГИБДД столицы предотвратила более тысячи ДТП из-за нетрезвых водителей в ноябре

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД по Москве с начала ноября предотвратили свыше тысячи дорожных аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 18 ноября.

По данным ГИБДД по городу, автоинспекторы остановили 493 нетрезвых автомобилиста. При этом еще 589 человек отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования.

В пресс-службе отметили, что за прошедшие месяцы 2021 года около 1300 водителей стали фигурантами уголовных дел за езду в нетрезвом состоянии. Их лишили водительских прав.

— Какими бы ни были твои планы, не садись пьяным за руль, — говорится в сообщении ГИБДД.

Во вторник, 16 ноября, на юго-востоке Москвы прошла профилактическая акция, в ходе которой автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Сотрудники ведомства попросили пешеходов внимательнее переходить проезжую часть в установленных для этого местах, не перебегая ее и дожидаясь разрешающего сигнала светофора.