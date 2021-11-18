Врач назвала основные симптомы тромбоза

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Давящие и сжимающие боли в груди, продолжающиеся более 15 минут, могут предупреждать о возможном отрыва тромба. В коронарных артериях, ведущих к сердцу, образуются холестериновые бляшки, которые и приводят к тромбозу. Об этом сообщил врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

По словам специалиста, при тромбозе человеку свойственно ощущать упадок сил и повышенную тревожность.

Кардиолог отметила, что об образовании тромбоза также свидетельствуют одышка, тошнота и рвота. Боли могут ощущаться по всей площади грудной клетки, передаваться в левую или обе руки и в шею. В редких случаях боль отдает в челюсть.

При возникновении вышеперечисленных симптомов, Анна Кореневич рекомендует срочно вызвать врачей скорой помощи, передает Пятый канал.

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