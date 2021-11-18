Сергей Собянин рассказал о программах центра «Моя карьера» для горожан от 50 лет

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Программы для москвичей старше 50 лет активно развивают в центре «Моя карьера». Здесь горожане могут трудоустроиться или получить новую профессию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 18 ноября.

Глава города отметил, что жителей старшего возраста обучают различным навыкам, в том числе и в сфере digital, а также помогают ориентироваться на рынке труда.

— Популярны школа «Бабушка на час», программа «Сиделка. Помощник по уходу». Проект «Бизнес на творчестве 50+» учит продвигать и продавать ручные работы, — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин также рассказал о москвичке Надежде Блохиной, которая после прохождения обучения в центре занятости открыла собственный магазин изделий из дерева и камня.

1/3 Фото: Официальная страница Мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети ВКонтакте 2/3 Фото: Официальная страница Мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети ВКонтакте 3/3 Фото: Официальная страница Мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети ВКонтакте

— Самые востребованные курсы в центре «Профессионал» — управление закупками, веб-программирование, 3D-моделирование, интернет-маркетинг, SMM и программа «1С», — добавил глава города.

На официальной странице в социально сети «ВКонтакте» он заключил, что обучение в «Моей карьере» предоставляется на бесплатной основе.

До этого руководитель центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец сообщила, что учреждение подготовило ко Дню матери более двадцати онлайн-мероприятий. Посетить их можно будет 26 ноября в день открытых дверей «Мама может все».