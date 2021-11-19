Москвичам помогут найти работу на новых онлайн-курсах центра «Профессионал»

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Интерактивный модуль по поиску вакансий появился в образовательных программах учебного центра «Профессионал».

С его помощью безработные, которые проходят переподготовку, смогут получить важные навыки по трудоустройству. Также курс будет полезен для тех, кто хочет начать свой бизнес.

На платформе можно составить резюме, ответить на вопросы, которые могут задать на собеседовании, разработать план трудоустройства и разобрать сложные кейсы.

Жители столицы уже начали пользоваться модулем в рамках бесплатного обучения.

— Команда центра создала уникальный онлайн-продукт для москвичей. Не выходя из дома, на образовательной платформе «Профессионала» они могут получить всю необходимую информацию для успешного трудоустройства или оформления самозанятости, — рассказала директор центра Елена Крутицкая.

По ее словам, в 2021 году после обучения уже нашли работу свыше полутора тысяч выпускников центра.

Обучение занимает всего несколько часов. Тесты и задания необходимо проходить самостоятельно. При возникновении трудностей пользователь может записаться на консультацию с карьерным помощником, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно на московском портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустилось многоуровневое обучение для предпринимателей, в рамках которого москвичи досконально разбираются в вопросах цифровизации. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина. Обучение началось 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация».

Далее слушателей ждут тематические вебинары, старт которых запланирован на 22 ноября.