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Введенные в октябре дома в СВАО передадут под заселение в первом полугодии 2022 года

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Введенные в октябре дома в СВАО передадут под заселение в первом полугодии 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
улица Молодцова, дом 33, корпус 1 Карта всех событий

В первом полугодии следующего года на северо-востоке Москвы по программе реновации передадут под заселение два новых дома. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Новостройки располагаются по адресам улица Молодцова, дом 33, корпус 1, и улица Норильская, дом 9.

В них заедут москвичи из дома 44 на Изумрудной улице, а также жители дома 4, корпус 1, на Полярной улице.

Всего в СВАО Москвы в программу реновации включено 499 домов. Новое жилье получат 86,5 тысячи горожан.

В настоящее время на территории округа десять домов находятся на этапе расселения, еще в десяти уже завершили этот этап. При этом семь старых зданий были демонтированы.

В 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 91 жилой дом общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, под заселение по реновации планируется передать 72 дома — это около 900 тысяч квадратных метров общей площади. В них расселят 35 тысяч москвичей.

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