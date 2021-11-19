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Названы пять способов сэкономить заряд смартфона на морозе

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы пять способов сэкономить заряд смартфона на морозе
Фото: Pixabay

Минимальное использование телефона при минусовых температурах, хранение смартфона в тепле, применение наушников, включение режима экономии и наличие запасного аккумулятора — все это поможет сохранить заряд батареи в зимний период. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт отметил, что оптимальный способ сохранить заряд батареи — минимизировать воздействие низких температур.

— Это не новость, что сотовый телефон быстрее разряжается на холоде по той причине, что внешняя температура минусовая. Процесс пребывания телефона в таких условиях тратит больше энергии батарейки. Единственный вариант спасения — минимальное нахождение телефона во внешнем пространстве, — заметил собеседник «ВМ».

Кусков обратил внимание, что снизить расход энергии зимой можно, убрав телефон в карман и применяя наушники, желательно — проводные. Также вместе с телефоном можно использовать «умные часы», однако в этом случае разряжаться будут сразу оба устройства.

Также экономить заряд можно при помощи специального режима, отметил собеседник «ВМ».

— Можно перевести батарею в режим экономии не с 20 процентов заряда, а с самого начала. Но для кого-то это не очень удобно, поэтому все зависит от конкретного человека. Если постоянно смотреть кино, наверное, переход в экономию не поможет, — заметил Кусков.

В качестве дополнительной меры полезен и внешний аккумулятор, сказал специалист. При наличии возможности где-то зарядить телефон вместо него можно положить только провод.

По мнению Кускова, никакие чехлы не защитят телефон от быстрой разрядки.

— Те чехлы силиконовые, которые есть, не особо помогут. Силиконовый чехол в холоде — и телефон в холоде, стекло же вы никак не защитите. Если завернете в какую-нибудь шубу — тогда, наверное, есть смысл, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул: смартфоны в последние годы стали работать дольше. Если телефон мгновенно разряжается на морозе, стоит задуматься о проверке работы аккумулятора, заключил специалист.

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