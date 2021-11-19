Политолог рассказал, сможет ли Украина компенсировать нехватку электроэнергии

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Политолог Михаил Погребинский рассказал, сможет ли Украина компенсировать критическую нехватку энергии во время отопительного сезона.

По словам эксперта, сложно в настоящее время сказать, насколько сильно пострадает Украина от прекращения поставок из Белоруссии. В данном случае вероятен «отложенный эффект». Украина может ощутить последствия не сразу, а ближе к концу зимы.

Но и на сегодняшний день ситуация с энергией в стране вызывает опасения. Политолог пояснил, что украинская энергетика разделена на государственный и частный сектора. С работой государственных ТЭЦ могут возникнуть проблемы. Киеву остается рассчитывать только на помощь США.

— Эксперты, которым я доверяю, считают, что исправить ситуацию с недостатком угля не удастся. Долг был большой, будет еще больше. Американцы не позволят полностью провалить ситуацию, — отметил он в комментарии Nation News.

Накануне пресс-служба белорусского министерства энергетики заявила, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены 18 ноября в соответствии с действующим соглашением. Возможность поставок в будущем будут рассматривать с учетом технических возможностей, сообщает argumenti.ru.

До этого стало известно, что Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ.