Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой

Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова после пожара в своем доме госпитализирована в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в медучреждении.

— Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате, — рассказали РИА Новости в НИИ.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Позже дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».