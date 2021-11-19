Эксперт объяснил, чем вызван рост цен в мире

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Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил, с чем связан рост цен, который наблюдается во многих странах.

Он отметил, что годовая инфляция в России превысила отметку в восемь процентов. При этом цены растут не только в нашей стране, но и по всему миру. Например, максимальный уровень с момента 1990-х годов в шесть процентов в настоящее время наблюдается в Штатах. Власти страны назвали инфляцию угрожающим стабильности фактором.

Эксперт отметил, что причин для роста цен в настоящее время немало.

— Причина очень простая: если вы печатаете деньги, но при этом не занимаетесь производством, то меньшее количество товаров сталкивается с большим количеством денег и цены растут. На фоне коронавирусных ограничений долгое время не работали целые отрасли экономики. В итоге материальных товаров было произведено очень мало, — пояснил он в комментарии «Царьграду».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. По ее словам, в том случае, если инфляция не будет снижена, самые незащищенные группы граждан могут пострадать.