Терапевт рассказала, как «барическая пила» может повлиять на самочувствие человека

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Частые перепады атмосферного давления могут отрицательно сказаться на самочувствии человека. Перед сменой погодных условий может болеть голова, меняться настроение. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Ирина Колоскова.

Она пояснила, что легче переносят перепады давления люди, которые ведут здоровый образ жизни, следят за правильным питанием. Врач подчеркнула, что здоровьем нужно заниматься постоянно. Она советует не забывать о ежедневной физической активности, приеме витаминных комплексов, передает РИАМО.

Она добавила, что перед сменой погоды в самочувствии часто происходят различные колебания: может повышаться или снижаться давление, возникать головные боли, астении, подавленное настроение и депрессивное состояние. Больше всего от смены погоды страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, стенокардию.

В конце этой недели в столичном регионе ожидается «барическая пила». В субботу атмосферное давление упадет до аномально низкого значения — 716 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление резко вырастет и составит 731 миллиметр ртутного столба.