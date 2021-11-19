Стресс в большом городе: мнение столичного психолога

Фото: Pexels

Раздражительность, проблемы со сном, слабость, частые головные боли, апатия. Знакомо? Возможно, причина таких симптомов в стрессе. В повседневной жизни мы часто слышим это слово, сами произносим, читаем о нем в журналах и книгах. Но что на самом деле знаем о стрессе? Разбираемся в причинах состояния с психологом Московской службы психологической помощи Светланой Вавренюк.

Почему напряжение делает нас сильнее

Стресс — реакция организма на изменившиеся условия окружающей среды. Она необходима нам для адаптации и выработки стратегии поведения в сложившейся обстановке.

В стрессовых ситуациях организм мобилизуется, внутренние органы начинают работать по-другому: вырабатывается адреналин и норадреналин, обостряется зрение и слух, мышцы приходят в тонус, появляется умственная настороженность, сердце начинает биться быстрее, кровь густеет — все направленно на борьбу за выживание.

Две стороны медали

Психологи разделяют пять видов стресса: физиологический, психологический, когнитивный, поведенческий и духовный.

Физиологический стресс связан с непосредственным воздействием на наш организм и влияет на его работоспособность. Сюда можно отнести физические нагрузки, длительное голодание, потерю крови, различные болезни (в том числе инфекционные).

Например, заболевание COVID-19 также является физиологическим стрессом для организма. Это объясняет многочисленные жалобы на слабость, сниженные функций мышления, памяти и внимания, обострение хронических заболеваний даже спустя месяцы после перенесенной инфекции. Организму требуется время на восстановление, поэтому необходимо с пониманием отнестись к своему здоровью: соблюдать режим сна и отдыха, пройти медицинское обследование.

Наступление физиологического стресса достаточно предсказуемо и обоснованно, чего не скажешь о стрессе психологическом или эмоциональном. Среди эмоциональных стрессов психологи выделяют положительные и отрицательные. Положительный стресс (эустресс) — это реакция организма на благоприятные события, которые сопровождаются эмоциями радости и счастья. Когда мы говорим о свадьбе, отличной сдаче экзамена, победе в соревновании, успешном выступлении на конференции, тоже испытываем стресс. Но такой он позитивно влияет на организм, повышает его устойчивость: это та ситуация, с которой организм справляется легко и без последствий.

Бей или беги

Реакция на стресс у каждого своя и зависит от многих факторов: особенностей нервной системы человека, детско-родительских отношений, родительских реакций на стрессовую ситуацию. Каждый день мы сталкиваемся с различными событиями, часть которых может быть неприятна, но мы способны справиться с чувствами, пережить известия без последствий для здоровья. Стресс возникает лишь тогда, когда в результате его психологической переработки у организма возникает ощущение угрозы. Именно поэтому для одного встреча с лающей собакой ничего не значит, а у другого она вызовет огромный эмоциональный всплеск.

Стресса не избежать, если вступают в конфликт ценности нашей системы убеждений. При сильном психологическом потрясении человека переполняют эмоции, с которыми он не может справиться, поэтому теряет контроль над собой и совершает необдуманные поступки.

Когда проблемы не отступают

Если стресс продолжается в течение нескольких дней, недель и месяцев, силы организма постепенно ослабевают, эмоциональный фон становится все более нестабильным с фиксацией на негативных эмоциях. Постепенно все эти эмоции окрашивают поступки и взаимоотношения человека. На этой стадии люди начинают болеть, появляются хронические заболевания, в результате психологической перегрузки могут дебютировать даже психические расстройства.

При длительном стрессе человек перестает адекватно осознавать происходящее, может начать вести себя непредсказуемо (даже при внутреннем ощущении контроля над ситуацией). Попробуйте при звуке сирены скорой помощи решить задачу или прочитать книгу — вы получите мышление в стрессовой ситуации.

Симптомы затяжного стресса

Для начала важно осознать и признать наличие затяжного стресса. Его основные симптомы: постоянное чувство раздраженности, подавленности, плохой сон, физическая слабость, усталость уже с утра, частые головные боли, снижение концентрации внимания, проблемы с памятью, отсутствие интереса к окружающему миру, нестабильность эмоций, проблемы пищевого поведения (отсутствие аппетита или переедание), появление вредных привычек, частые болезни.

Если вы узнали себя и осознали наличие стресса, самое время начать восстановление. Для стабилизации своего состояния очень важно наладить режим сна и отдыха. Помните, что, если ресурс организма на грани истощения, ему необходима экстренная помощь: можно устроить выходной и выспаться. Введите в свой ежедневный рацион больше чистой воды, чаще проводите время на природе, встречайтесь с друзьями и близкими людьми.

Самостоятельно справляться со стрессом — трудная задача. Московская служба психологической помощи регулярно проводит вебинары на темы взаимодействия с окружающим миром и его вызовами. Например, 24 ноября в 15:00 пройдет бесплатный вебинар «Что такое стресс и как с ним бороться?». На нем вы узнаете, из-за чего люди испытывают стресс, как он проявляется на уровне органов нашего тела и можно ли управлять такой реакцией организма. Кроме того, в круглосуточном формате работают телефон неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), + 7(495) 051 (с мобильного) и чат психологической поддержки на сайте www.msph.ru.