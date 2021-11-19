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Музей Победы расскажет о творчестве Соловьева-Седого и Хренникова

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы расскажет о творчестве Соловьева-Седого и Хренникова
Фото: АГН Москва
Площадь победы 3 Карта всех событий

Музей Победы 21 ноября приглашает жителей и гостей столицы на мероприятия цикла «Незабытая музыка», который в воскресном выпуске поведает о творчестве композиторов Василия Соловьева-Седого и Тихона Хренникова.

За время Великой Отечественной войны Соловьев-Седой сочинил музыку почти к 70 песням. Его произведения — «Соловьи», «На солдатской поляночке», «Над Родиной грозные тучи» — популярны и сегодня. Песни композитора исполняли Эдита Пьеха и Клавдия Шульженко, Марк Бернес и Леонид Утесов, Карел Готт и Луи Армстронг.

Лекция о композиторе Тихоне Хренникове познакомит слушателей с «военным» периодом его творчества. Наиболее популярные его песни — «Прощание», «Все за родину», «Есть на свете хороший городок». Также были написаны музыка к фильму «В шесть часов вечера после войны» и Симфония номер 2. В мае 1945 года композитор принял участие в импровизированной трансляции из разбомбленной берлинской радиостанции, которая доносила до всего мира звучание песен Дня Победы.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

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