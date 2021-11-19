Фото: Pexels

20 ноября Православная церковь почитает память Феодота Анкирского Корчемника — мученика, пострадавшего за веру в Христа. 20 ноября почитается икона Божией матери «Взыграние Младенца». Появился лик в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году.

Беременным женщинам в этот день нужно быть кроткими, ни с кем не ругаться и не спорить. Тогда малыш родится здоровым и вырастет счастливым.

Считается, что все, о чем думает беременная в этот день, отразится на ее ребенке. Поэтому старайтесь думать только о хорошем, смотреть на прекрасное, общаться с дорогими людьми, заряжаться позитивом.

На Федота беременным нельзя есть на ходу, иначе малыш беспокойным родится. Старайтесь не лениться и долго не спать, иначе кроха вырастет ленивым и неповоротливым.

Приметы погоды:

Если на Федота гололед, то холода продлятся долго.

Снег идет — весной полноводие будет.

Реки и ручьи льдом покрылись — к скорой и прочной зиме.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать беременным 20 ноября

Именины отмечают: Елизавета, Алексей, Иларион, Афанасий, Вениамин, Григорий, Кирилл, Александр, Богдан, Федор.