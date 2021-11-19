Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать беременным 20 ноября
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
20 ноября Православная церковь почитает память Феодота Анкирского Корчемника — мученика, пострадавшего за веру в Христа. 20 ноября почитается икона Божией матери «Взыграние Младенца». Появился лик в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году.
Беременным женщинам в этот день нужно быть кроткими, ни с кем не ругаться и не спорить. Тогда малыш родится здоровым и вырастет счастливым.
Считается, что все, о чем думает беременная в этот день, отразится на ее ребенке. Поэтому старайтесь думать только о хорошем, смотреть на прекрасное, общаться с дорогими людьми, заряжаться позитивом.
На Федота беременным нельзя есть на ходу, иначе малыш беспокойным родится. Старайтесь не лениться и долго не спать, иначе кроха вырастет ленивым и неповоротливым.
Приметы погоды:
Если на Федота гололед, то холода продлятся долго.
Снег идет — весной полноводие будет.
Реки и ручьи льдом покрылись — к скорой и прочной зиме.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Елизавета, Алексей, Иларион, Афанасий, Вениамин, Григорий, Кирилл, Александр, Богдан, Федор.