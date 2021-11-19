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В Петербурге впервые провели трансплантацию печени ребенку

Ирина Игнатенко

Общество
В Петербурге впервые провели трансплантацию печени ребенку
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Военные врачи в Санкт-Петербурге впервые провели операцию по трансплантации печени ребенку, сообщает «МИР 24».

Девочка поступила в Военно-медицинскую академию в критическом состоянии, пациентке становилось все хуже с каждым часом. Ребенок страдал от печеночной недостаточности. Врачи приняли решение о проведении непростого хирургического вмешательства.

Операция продолжалась около шести часов. В настоящее время состоянию ребенка ничего не угрожает, она продолжает находиться под наблюдением врачей. Завершается процесс реабилитации, в ближайшее время девочку выпишут домой.

За последний месяц в Военно-медицинской академии выполнено семь трансплантаций печени.

До этого столичные хирурги пришили кисть руки пациенту, пострадавшему на производстве. Врачи провели в операционной более семи часов, сшивая поврежденные кровеносные сосуды, все 123 пальцевых нерва, мягкие ткани и скрепляя кости.

Сообщается, что специалисты смогли восстановить кровоснабжение ампутированной кисти, а значит, со временем она сможет частично вернуть свои функции.

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