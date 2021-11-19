В аэропорту Домодедово организовали пункт вакцинации от гриппа

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова организовал пункт вакцинации от гриппа для всех желающих россиян. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе отметили, что прививку можно сделать по будням с 9:00 до 17:00 в Консультативно-диагностическом центре воздушной гавани. Перед вакцинацией человека осмотрит врач-терапевт. При себе нужно иметь паспорт или его копию, полис, СНИЛС.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться от гриппа всех переболевших коронавирусом жителей России. По словам Анны Поповой, грипп в этом году пришел в Россию в конце августа, это очень рано, так как в прошлом году россияне не сталкивались с вирусом и иммунитет не формировался. Количество привитых граждан в стране составляет 60 процентов.

Также, по словам главы Роспотребнадзора, количество найденных штаммов гриппа в России увеличилось с 70 до 200.

17 ноября Анна Попова оценила эффект от мер против коронавируса в регионах России. По ее словам, принимаемые в регионах РФ меры по борьбе с COVID-19 дают эффект.