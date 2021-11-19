Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В аэропорту Домодедово организовали пункт вакцинации от гриппа

Дарья Чентаева

Город
В аэропорту Домодедово организовали пункт вакцинации от гриппа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова организовал пункт вакцинации от гриппа для всех желающих россиян. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе отметили, что прививку можно сделать по будням с 9:00 до 17:00 в Консультативно-диагностическом центре воздушной гавани. Перед вакцинацией человека осмотрит врач-терапевт. При себе нужно иметь паспорт или его копию, полис, СНИЛС.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привиться от гриппа всех переболевших коронавирусом жителей России. По словам Анны Поповой, грипп в этом году пришел в Россию в конце августа, это очень рано, так как в прошлом году россияне не сталкивались с вирусом и иммунитет не формировался. Количество привитых граждан в стране составляет 60 процентов.

Также, по словам главы Роспотребнадзора, количество найденных штаммов гриппа в России увеличилось с 70 до 200.

17 ноября Анна Попова оценила эффект от мер против коронавируса в регионах России. По ее словам, принимаемые в регионах РФ меры по борьбе с COVID-19 дают эффект.

Читайте также:
Грипп Аэропорт Домодедово Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Все мнения
О проекте