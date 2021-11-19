Сервис с данными о спортивной инфраструктуре появится в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специальный сервис с полной базой данных о спортивной инфраструктуре Московской области планируют создать в следующем году. Об этом рассказал глава регионального Минспорта Дмитрий Абаренов.

— Мы хотим сделать так, чтобы, войдя на сайт, в приложение, указав место, вид спорта и иные критерии, человек мог получить информацию обо всех возможностях заниматься спортом в своем муниципалитете, во всем субъекте, узнать о конкретном виде спорта, о тренерах и секциях, о расписании, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что данный проект планируется реализовать в 2022 году.

Абаренов также отметил, что в регионе планируют развивать дворовый спорт. В рамках этой работы школьные стадионы в области сделают доступными для всех желающих. Кроме того, ведется работа по созданию спортивных сообществ. Так, в Красногорске начал работу беговой клуб. Появляются дворовые футбольные секции для детей младшего школьного возраста.

До этого сообщалось, что интерактивную карту ледовых площадок создали в Подмосковье.