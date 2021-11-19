Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сервис с данными о спортивной инфраструктуре появится в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Сервис с данными о спортивной инфраструктуре появится в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специальный сервис с полной базой данных о спортивной инфраструктуре Московской области планируют создать в следующем году. Об этом рассказал глава регионального Минспорта Дмитрий Абаренов.

— Мы хотим сделать так, чтобы, войдя на сайт, в приложение, указав место, вид спорта и иные критерии, человек мог получить информацию обо всех возможностях заниматься спортом в своем муниципалитете, во всем субъекте, узнать о конкретном виде спорта, о тренерах и секциях, о расписании, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что данный проект планируется реализовать в 2022 году.

Абаренов также отметил, что в регионе планируют развивать дворовый спорт. В рамках этой работы школьные стадионы в области сделают доступными для всех желающих. Кроме того, ведется работа по созданию спортивных сообществ. Так, в Красногорске начал работу беговой клуб. Появляются дворовые футбольные секции для детей младшего школьного возраста.

До этого сообщалось, что интерактивную карту ледовых площадок создали в Подмосковье.

Читайте также:
сервис Подмосковье Спорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Все мнения
О проекте