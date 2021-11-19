Театр Мимики и Жеста представит премьеру сезона «Хозяйка гостиницы»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Театр Мимики и Жеста 20 ноября приглашает горожан на премьеру музыкального спектакля «Хозяйка гостиницы» по мотивам комедии Карло Гольдони «Трактирщица».

Постановка Юлии Чекмасовой перенесет зрителя в залитую солнцем Италию, где музыка сопровождает человека на протяжении всей жизни. Публике представят лирическую историю трактирщицы Мирандолины, положенную на музыку Алексеем Епишевым.

Минималистичное сценографическое решение спектакля с трансформирующимися декорациями и отражающие индивидуальность персонажей костюмы делают историю живой.

В декорациях художницы Александры Медведевой угадываются паруса корабля любви. Спектакль напоминает зрителю о том, что в житейском море этот корабль подстерегают непростые испытания, но если он идет верным курсом, то непременно достигнет бухты счастья.

По сюжету действие происходит в Венеции XVIII века. Вокруг Мирандолины вьется множество ухажеров. Особенно настойчивы граф Альбафьорита и маркиз Форлипополи. Оба обещают свое покровительство. Но героиня намерена покорить сердце единственного среди постояльцев женоненавистника — кавалера ди Рипафратта, а соревнования женихов нужны ей лишь для проверки чувств того, кого она действительно любит.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра.