В России за сутки выявлено 37 156 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в России заболели коронавирусом 37 156 человек. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

При этом у 6,5 процента не обнаружено клинических признаков вируса. Количество смертельных случаев составило 1 254. Полностью выздоровели еще 36 004 пациента.

Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 в РФ заболели 9 257 068 человек. Летальных исходов за это время зафиксировано 261 589. Российские медики вылечили 7 956 254 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Накануне главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн составил список самых эффективных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. По его словам, самой эффективной мерой остается прививка. Затем идут масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

До этого вирусолог рассказал о возможной дальнейшей мутации коронавируса. Профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил вариант, при котором произойдет рекомбинация, возникнет еще более страшный вирус, который будет еще опаснее для человека.