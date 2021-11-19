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Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице

Василий Плиткин

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Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице в пятницу, 19 ноября.

Он также поздравил врачей центра с наступающим Днем педиатра.

— Сегодня здесь, в Морозовской больнице, в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии — единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборот ее, подготовку, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями, — сообщил столичный мэр, передает городских новостей «Москва».

Сергей Собянин также отметил, что сейчас в столице одновременно возводится сразу несколько уникальных корпусов: детский центр в больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке.

— Проводится реконструкция десятков детских поликлиник и существующих корпусов, как здесь, в Морозовской больнице. Так что я уверен, что детское здравоохранение Москвы получит новый качественный уровень, — заявил Сергей Собянин.

Мэр города заверил, что московские власти продолжат системно заниматься развитием детского здравоохранения.

Поздравляя коллектив центра с наступающим Днем педиатра, Сергей Собянин подчеркнул, что детское здравоохранение — важнейшее медицинское направление Москвы.

— В Москве около пяти тысяч врачей, которые заняты в системе детского здравоохранения, и это, конечно, важнейшее направление медицины Москвы. Хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей за вашу работу, за вашу заботу о маленьких москвичах, за профессиональный уровень, который вы показываете — достойный уровень работы, — сказал Сергей Собянин.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, с созданием на базе Морозовской больницы Городского центра детской трансфузиологии все акушерские и педиатрические стационары Москвы будут объединены в единую информационно-логистическую сеть. Она призвана обес­печить централизованный выбор и распределение компонентов крови для маленьких пациентов. Кроме того, на базе центра будет работать специализированная детская консультативная трансфузиологическая бригада. Ее специалисты в любое время будут готовы выехать в акушерские и педиатрические стационары Москвы.

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