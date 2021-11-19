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Четыре автомобиля столкнулись на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на севере Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Россия, Москва, Беговая улица, 4 Карта всех событий

Дорожная авария с участием четырех автомобилей, в том числе грузовика, произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Беговом районе. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Машины столкнулись недалеко от дома 4 по улице Беговой. На место происшествия прибыли оперативные службы города. В районе аварии затруднено движение. Транспорт может двигаться лишь по одной полосе из трех.

— Просим водителей по возможности объезжать место ДТП через Ленинградский проспект, — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что два автомобиля столкнулись на пересечении Бутырской и Новодмитровской улиц. Из-за аварии движение в сторону (ТТК) было затруднено.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести. Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.

При этом самым аварийным днем минувшей недели стала пятница, 12 ноября. В этот день произошло 31 ДТП, в котором 35 человек получили ранения. А самым опасным днем недели на столичных дорогах стала суббота, 13 ноября. В этот день в авариях погибли четыре человека.

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