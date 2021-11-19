Центр Гамалеи раскрыл подробности о новом препарате от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Препарат от коронавируса на основе моноклональных тел, созданный Центром Гамалеи, показал высокий защитный потенциал на этапе доклинических исследований. Об этом заявил ведущий сотрудник ГУ НИИЭМ имени Гамалеи Дмитрий Щебляков в пятницу, 19 ноября.

— В нашем центре мы разработали свой оригинальный препарат. Он состоит из смеси двух антител, разных по своей структуре и происхождению, — рассказал специалист.

Такая комбинация, как уточнил он, позволяет нейтрализовать имеющиеся штаммы COVID-19. Ученые завершают доклинические исследования, а в следующем году перейдут к экспериментам на добровольцах, приводит слова Щеблякова ТАСС.

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17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.