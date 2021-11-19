Центр Гамалеи раскрыл подробности о новом препарате от COVID-19
Препарат от коронавируса на основе моноклональных тел, созданный Центром Гамалеи, показал высокий защитный потенциал на этапе доклинических исследований. Об этом заявил ведущий сотрудник ГУ НИИЭМ имени Гамалеи Дмитрий Щебляков в пятницу, 19 ноября.
— В нашем центре мы разработали свой оригинальный препарат. Он состоит из смеси двух антител, разных по своей структуре и происхождению, — рассказал специалист.
Такая комбинация, как уточнил он, позволяет нейтрализовать имеющиеся штаммы COVID-19. Ученые завершают доклинические исследования, а в следующем году перейдут к экспериментам на добровольцах, приводит слова Щеблякова ТАСС.
17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.