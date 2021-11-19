Столичная Госавтоинспекция составила социальный портрет пострадавшего в ДТП

Фото: Павел Волков

Столичные госавтоинспекторы составили портрет среднестатистического пострадавшего в дорожных авариях, проанализировав статистику ДТП за первые десять месяцев этого года. Выяснилось, что чаще остальных в авариях получают травмы водители транспортных средств.

По словам ведомства, среднестатистический пострадавший в ДТП — это мужчина в возрасте от 46 лет, чей стаж водителя превышает десять лет. При этом к моменту аварии он находился за рулем не более одного часа.

Также чаще всего пострадавшими становятся люди со средним специальным образованием.

В ведомстве определили, что среднестатистический пострадавший обычно получает травмы в ДТП по вине других водителей с аналогичным стажем.

— За 10 месяцев 2021 года на территории столицы зарегистрировано 6947 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7900 человек получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении столичной ГИБДД.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых погибли девять человек и еще 175 получили травмы различной степени тяжести.

Самые распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (75 случаев) и столкновение транспортных средств (60). Далее в антирейтинге наиболее частых ДТП идут наезды на стоящее транспортное средство, препятствие и велосипедистов.