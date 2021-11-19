Украина вызвала посла Болгарии из-за слов Радева о принадлежности Крыма

Фото: president.gov.ua

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после слов президента Румена Радева, что Крым является российской территорией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 ноября.

— Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркивается, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах, — говорится в сообщении.

Коджабашев, как уточняется, заверил в неизменной позиции Болгарии о поддержке территориальной целостности Украины. Внешнеполитическое ведомство ожидает опровержения Радевым своего заявления, отмечается на сайте МИД.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».