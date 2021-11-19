Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина вызвала посла Болгарии из-за слов Радева о принадлежности Крыма

Иван Юминов

Политика
Украина вызвала посла Болгарии из-за слов Радева о принадлежности Крыма
Фото: president.gov.ua

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева после слов президента Румена Радева, что Крым является российской территорией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 ноября.

— Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. Подчеркивается, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах, — говорится в сообщении.

Коджабашев, как уточняется, заверил в неизменной позиции Болгарии о поддержке территориальной целостности Украины. Внешнеполитическое ведомство ожидает опровержения Радевым своего заявления, отмечается на сайте МИД.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
Болгария Крым Украина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте