Путин и Мирзиеев подписали 18 документов по итогам переговоров

Фото: Администрация президента РФ

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева подписаны 18 документов. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера в пятницу, 19 ноября.

— По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов, — говорится в сообщении.

Главы государств с «огромным удовольствием» констатировали высокий уровень двусторонних отношений. Особое внимание при этом было уделено расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Объем взаимной торговли в 2020 году превысил 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2021 года, как уточняется, показатель способен приблизиться к семи миллиардам долларов.

Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Так, в частности, темой дискуссии стала ситуация в Афганистане, отмечается на сайте администрации Узбекистана.