«Красная тряпка»: автоэксперт рассказал, какие машины больше всего привлекают внимание ДПС

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Грязные номера или их отсутствие, негорящие фары, тонировка и изменения в конструкции — все это увеличивает интерес сотрудников ГИБДД к проезжающему мимо них автомобилю. Также их привлекают машины часто угоняемых марок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Он отметил, что сотрудники ГИБДД реагируют на хорошо заметные конструктивные дефекты или нарушения.

— Прежде всего, ДПС останавливает те машины, которые производят впечатление того, что есть какие-то нарушения правил. Например, не горит свет фар или горит только одна фара, или на передних стеклах видна незаконная тонировка. Или невооруженным глазом видны изменения в конструкции: «кенгурятники», лебедки, пороги какие-то. Сейчас это все нужно устанавливать законно, — подчеркнул собеседник «ВМ».

ГИБДД часто останавливает машины часто угоняемых марок: например, Toyota и Lexus, а также корейские фирмы.

Эксперт подчеркнул, что проблемы с номерами также вызывают у сотрудников ДПС желание остановить автомобиль.

— Отсутствие номера — прямо красная тряпка. Грязные номера также привлекают внимание, — рассказал он.

Слишком громкая музыка также потенциально может побудить ГИБДД остановить автомобиль, заметил эксперт. В этом случае они могут проверить водителя на алкоголь или наркотики, однако специально такие машины обычно не останавливают.

Сотрудники ДПС легко распознают попытки автомобилистов снизить вероятность остановки, предупредил Гудков.

— Они прекрасно знают все тактические уловки: например, в левом ряду спрятаться за другой машиной. И зачастую специально такие машины выцепляют, даже если водитель там случайно оказался, — заключил собеседник «ВМ».