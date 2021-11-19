Мировые тренды архитектуры и урбанистики обсудят на форуме «Наследие»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Конференция, посвященная теме сохранения культурного наследия и его интеграции в жизнь современных мегаполисов, пройдет 25 ноября в рамках IV молодежного форума «Наследие». Ее участниками станут представители бизнеса, органов власти и СМИ, а также ведущие отечественные и зарубежные архитекторы, реставраторы, урбанисты, дизайнеры, социологи и экономисты.

Посмотреть прямую трансляцию выступлений приглашаются все желающие. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте форума.

Пленарная сессия будет посвящена теме «Старая новая история: исторические памятники как новые точки притяжения». После нее состоится серия круглых столов, участники которых обсудят мировые тренды в сфере сохранения культурного наследия и применения в России лучших практик.

В рамках мероприятия пройдут круглые столы по темам «Историко-архитектурный код мегаполиса», «Экология как драйвер: стратегии для сохранения культурного наследия», «Расширение границ наследия: малые архитектурные формы, значимые элементы и нематериальные ценности», «Инфраструктура нового поколения: интеграция исторических памятников в российских городах», «Новые роли жителей в сохранении наследия: скрытый потенциал».

Спикеры встречи «Современные технологии на страже наследия» коснутся в разговоре новых возможностей учета и мониторинга сохранения объектов культурного наследия, вопросов передачи знаний и повышения вовлеченности людей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что пятый Медиафорум этнических и региональных СМИ состоится 29 ноября в Доме правительства Москвы. Тема V Медиафорума обозначена как «Новая этника. Вызовы XXI века в медиапространстве».