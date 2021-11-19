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«Печальный опыт»: Волочкова рассказала, как потеряла три миллиона долларов

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Печальный опыт»: Волочкова рассказала, как потеряла три миллиона долларов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова, ставшая жертвой мошенников финансовой пирамиды QBF, призналась, что это не первый ее «печальный опыт с инвестициями». Воспоминаниями артистка поделилась с «Вечерней Москвой».

— Двенадцать лет назад я проинвестировала своего бывшего мужа. Отдала ему три миллиона долларов. Все мои деньги на тот момент. И он их не отдал потом. Но в данном случае с этим QBF мне позвонили менеджеры и попросили меня предложить их услуги друзьям. Но я не могу предлагать то, чего не знаю. Я решила поступить более благородно и честно. Теперь я этому очень рада. Если бы «попали» еще и мои друзья, я не знаю, как бы смотрела им в глаза, — сказала балерина.

Как пояснила артистка, она отдала мошенникам два миллиона рублей под 10 процентов годовых, а еще миллион в управление. Через три месяца ей вернули вложенный миллион и сверху 150 тысяч рублей.

— Они сказали мне, что эти средства могут приносить 60 процентов годовых. Как только я забрала эти деньги, они на следующий день стали убеждать меня вернуть их обратно, чтобы дальше увеличивать мои инвестиции. Я отказалась. Помимо меня еще несколько человек написали заявление на QBF. Мое дело будет приобщено к общему, ему уже дали ход, — уточнила балерина.

По словам Волочковой, в июне прошлого года ей позвонили из инвестиционной компании QBF и попросили порекомендовать своим знакомым воспользоваться ее услугами. Волочкова отказалась рекламировать незнакомую ей организацию и решила сама проверить добросовестность работающих в ней людей. В итоге мошенники не отдали артистке еще 1,7 миллиона рублей. 17 ноября по факту случившегося балерина написала заявление в полицию. Там ей рассказали, что от действий компании QBF пострадали более 500 человек.

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