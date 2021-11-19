Марине Раковой и Евгению Заку предъявили обвинение

Фото: Пресс-служба суда

Следствие предъявило обвинение экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и бывшему заместителю генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

В рамках дела удалось установить, что Ракова и Зак договорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым фиктивно трудоустроить в институт двенадцать сотрудников Минпросвещения России, которым в период с 2018 по 2020 год начислялась зарплата из бюджетных денежных средств.

Следствие установило, что указанные лица не выполняли каких-либо работ в образовательной организации.

Причиненный ущерб оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

— Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц, — сообщили в пресс-службе МВД России.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников преступления, а также дополнительные эпизоды. Ход расследования дела взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России.

Дело Марины Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.