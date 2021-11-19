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Ученый выявил первого заболевшего COVID-19 человека в мире

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Ученый выявил первого заболевшего COVID-19 человека в мире
Фото: Unsplash

Первым заболевшим COVID-19 человеком в мире была женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухане. Об этом заявил биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей в пятницу, 19 ноября.

Она, по его словам, заразилась 11 декабря 2019 года. С аналогичными симптомами в местные больницы в ближайшие после этого дни попали и другие посетители рынка.

Большинство из этих случаев указывают на западную часть рынка, где стояли клетки с енотовидными собаками. Данный факт, как уточнил эксперт, подтверждает теорию о передаче COVID-19 от животных к людям.

Воробей опроверг утверждение властей Китая, что нулевым пациентом коронавируса стал 41-летний бухгалтер, живший в 30 километрах от рынках. Мужчина жаловался на температуру при зубной боли, а SARS-CoV-2 он заболел лишь 16 декабря, уверяет исследователь.

Специалист ВОЗ Питер Дашак уточнил, что выводы ученого не противоречат имеющимся данным. Версия о том, что бухгалтер первым в мире заболел коронавирусом, была тупиковой из-за отсутствия связи между ним и рынком, отмечает Science.

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