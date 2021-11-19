Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Капремонт дома 1917 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице завершат до конца ноября

Анастасия Колоскова

Город
Капремонт дома 1917 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице завершат до конца ноября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, 42/8 Карта всех событий

Работы по капитальному ремонту дома по адресу 3-я Тверская-Ямская, 42/8, построенному в 1917 году, завершат до конца текущего месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).

В настоящее время специалисты привели в порядок подъезды, где заменили плиточное покрытие, оштукатурили и покрасили потолки, расчистили и окрасили стены, а также отремонтировали сколы на ступенях лестницы и отремонтировали деревянные перила.

— Кроме этого, были заменены входные двери, тамбурные двери, двери черных входов. Установили почтовые ящики и указатели этажей, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

ФКР отметили, что также в 2021 году в доме капитально отремонтировали сети холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

До этого стало известно, что работы по капитальному ремонту в здании Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького начнутся летом следующего года. При этом во время ремонта театр будет продолжать работать.

Читайте также:
здание дом капремонт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте