Капремонт дома 1917 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице завершат до конца ноября

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Работы по капитальному ремонту дома по адресу 3-я Тверская-Ямская, 42/8, построенному в 1917 году, завершат до конца текущего месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта (ФКР).

В настоящее время специалисты привели в порядок подъезды, где заменили плиточное покрытие, оштукатурили и покрасили потолки, расчистили и окрасили стены, а также отремонтировали сколы на ступенях лестницы и отремонтировали деревянные перила.

— Кроме этого, были заменены входные двери, тамбурные двери, двери черных входов. Установили почтовые ящики и указатели этажей, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

ФКР отметили, что также в 2021 году в доме капитально отремонтировали сети холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

До этого стало известно, что работы по капитальному ремонту в здании Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького начнутся летом следующего года. При этом во время ремонта театр будет продолжать работать.