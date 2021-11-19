Сергей Собянин утвердил план территории от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект плана территории, которая проходит вдоль акватории Москвы-реки — от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что речь идет о территории площадью 82,73 гектара, которая находится в пределах Даниловского района и района Нагатинский Затон. Ее ограничивает с севера проспекты Лихачева и Андропова, с южной и восточной сторон — акватория реки Москвы, а с запада — набережная Марка Шагала.

— Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, — говорится в документе.

До этого Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что на территории столичной Больницы имени Юдина проведут комплексное благоустройство. Для сотрудников медучреждения построят небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис. Также для посетителей создадут гостевую парковку.