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Строительство электросетевого сооружения в районе Гольяново отменено

Виктория Храменкова

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Строительство электросетевого сооружения в районе Гольяново отменено
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Возведение электросетевого сооружения в районе Гольяново было отменено. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Решение о прекращении реализации инвестиционного проекта было принято градостроительно-земельной комиссией Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 19 ноября.

Отмечается, что объект находится по адресу: улица Амурская, владение 25.

— Ранее на этом участке площадью около 0,04 га планировалось строительство электросетевого сооружения. Она добавила, что разрешение на строительство объекта не выдавалось, объекты капитального строительства отсутствуют, — заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, передает Агентство городских новостей «Москва».

В правительство столицы обратился заявитель целью расторжения договора аренды земли по соглашению сторон в связи с невозможностью реализации проектных решений — это обращение было удовлетворено.

Фактически земельный участок представляет собой придомовую территорию. Позже планируется его использование по существующему положению, заключили в ведомстве.

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