Пожар произошел в квартире на Ленинском проспекте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 3 Карта всех событий

В Москве в квартире на Ленинском проспекте зафиксирован пожар. Отмечается, что огонь охватил всю жилую площадь. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 20 ноября, сообщил источник в экстренных городских службах.

Возгорание произошло по адресу Ленинский проспект, дом 3.

Источник сообщает, что площадь пожара составляет 65 квадратных метров. В происшествии погибла хозяйка квартиры.

На данный момент происходит ликвидация возгорания.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Позже дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».