Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел в квартире на Ленинском проспекте

Виктория Храменкова

Происшествия
Пожар произошел в квартире на Ленинском проспекте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 3 Карта всех событий

В Москве в квартире на Ленинском проспекте зафиксирован пожар. Отмечается, что огонь охватил всю жилую площадь. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 20 ноября, сообщил источник в экстренных городских службах.

Возгорание произошло по адресу Ленинский проспект, дом 3.

Источник сообщает, что площадь пожара составляет 65 квадратных метров. В происшествии погибла хозяйка квартиры.

На данный момент происходит ликвидация возгорания.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Позже дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».

Читайте также:
Пожары Москва Происшествия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте