Россиянам назвали, что стоит проверить после перенесенного COVID-19

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Перенесенный коронавирус должен стать поводом для более глубокой оценки здоровья из-за риска возникновения постковидного синдрома. Об этом заявила лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

По ее словам, пациентам, которые перенесли COVID-19, рекомендуется уделить внимание своей способности переносить физические нагрузки. Это позволит дать оценку состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, необходимо проверить артериальное давление и работу легких. Составить полную картину о состоянии здоровья помогут анализы крови и мочи и оценка состояния печени и почек.

Проверить свое здоровье можно в рамках программы углубленной диспансеризации, которую можно на бесплатной основе пройти в поликлинике, цитирует заключение Рябковой РИА Новости.

Одно из проявлений постковидного синдрома может оказаться фатальным, если не принять вовремя меры. Об этом ранее сообщила врач-гематолог высшей категории Диана Ким. Среди опасных последствий коронавируса специалисты называют нарушение свертываемости крови. Такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления, отметила медик. По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.