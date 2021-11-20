Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина: Почти 10 тысяч человек подали заявки на конкурс «Доброволец Москвы — 2021»

Анастасия Колоскова

Город
Наталья Сергунина: Почти 10 тысяч человек подали заявки на конкурс «Доброволец Москвы — 2021»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 10 тысяч волонтеров оставили 858 заявок на участие в ежегодном конкурсе «Доброволец Москвы», прием которых завершился в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек, — рассказала заммэра.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. В настоящее время завершен первый из них — прием заявок и обучение. Эксперты ведут работу по оценке конкурсных материалов участников, после чего стартует подготовка к финалу, который пройдет с 1 по 19 декабря. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

— Кураторы и эксперты не только обучают участников, но и дают им полезные советы и делятся знаниями. Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров — платформой для развития и обмена опытом, — подчеркнула председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Заявки на конкурс принимали по трем направлениям: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В первое из них входят номинации «Я волонтер» и «Спасибо». В «Проекте» участники представляют инициативы в номинациях «Организатор добрых дел» и «Добрая идея». В составе групп конкурсанты участвуют в номинациях «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз» и «Добрая команда. Корпоративное объединение».

В этом году наибольшей популярностью пользовалась номинация «Я волонтер», на которую подали более 440 заявок. В тройку лидеров вошли также «Добрая идея» и «Добрая команда. Школа».

Самое большое количество участников представлено в номинациях «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж» и «Добрая команда. Вуз».

В рамках конкурса добровольцы активно участвуют в образовательных программах, акциях и мероприятиях.

К некоторым из них может присоединиться любой желающий. Например, москвичам предлагают поддержать акцию «Подарки пожилым», в рамках которой проходит сбор новогодних подарочных наборов для тех, кто проживает в домах престарелых. Кроме того, горожане могут принять участие в марафоне по сбору корма для животных из приютов.

Читайте также:
Наталья Сергунина добровольцы Конкурсы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте