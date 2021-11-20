Наталья Сергунина: Почти 10 тысяч человек подали заявки на конкурс «Доброволец Москвы — 2021»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 10 тысяч волонтеров оставили 858 заявок на участие в ежегодном конкурсе «Доброволец Москвы», прием которых завершился в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек, — рассказала заммэра.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов. В настоящее время завершен первый из них — прием заявок и обучение. Эксперты ведут работу по оценке конкурсных материалов участников, после чего стартует подготовка к финалу, который пройдет с 1 по 19 декабря. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

— Кураторы и эксперты не только обучают участников, но и дают им полезные советы и делятся знаниями. Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров — платформой для развития и обмена опытом, — подчеркнула председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Заявки на конкурс принимали по трем направлениям: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В первое из них входят номинации «Я волонтер» и «Спасибо». В «Проекте» участники представляют инициативы в номинациях «Организатор добрых дел» и «Добрая идея». В составе групп конкурсанты участвуют в номинациях «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз» и «Добрая команда. Корпоративное объединение».

В этом году наибольшей популярностью пользовалась номинация «Я волонтер», на которую подали более 440 заявок. В тройку лидеров вошли также «Добрая идея» и «Добрая команда. Школа».

Самое большое количество участников представлено в номинациях «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж» и «Добрая команда. Вуз».

В рамках конкурса добровольцы активно участвуют в образовательных программах, акциях и мероприятиях.

К некоторым из них может присоединиться любой желающий. Например, москвичам предлагают поддержать акцию «Подарки пожилым», в рамках которой проходит сбор новогодних подарочных наборов для тех, кто проживает в домах престарелых. Кроме того, горожане могут принять участие в марафоне по сбору корма для животных из приютов.