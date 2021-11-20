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Ремонт двух поликлиник ведется в Таганском и Пресненском районах Москвы

Полина Долганова

Город
Ремонт двух поликлиник ведется в Таганском и Пресненском районах Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Сибирский проезд, дом 1, строение 1 Карта всех событий

В Таганском и Пресненском районах в центре Москвы ведется капремонт двух поликлиник. По завершении работ оба учреждения будут соответствовать новому московскому стандарту.

На момент начала ремонта объекты находились в неудовлетворительном состоянии.

Теперь же специалисты заменят в зданиях инженерные системы, лифты и окна, обновят системы вентиляции и утеплят фасады. Помещения будут адаптированы под маломобильных граждан.

Так, капремонт проведут в детской поликлинике, которая располагается по адресу Сибирский проезд, дом 1, строение 1, а также во взрослом медучреждении по адресу Шмитовский проезд, дом 25, строение 1.

Совокупная площадь двух объектов составляет почти 5,2 тысячи «квадратов».

В детской поликлинике появится фильтр-бокс, который сможет предупреждать распространение инфекций, а во взрослой поликлинике разместят современный маммограф, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства благоустраивают территории рядом с 45 столичными поликлиниками, в которых завершается или ведется капремонт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, рабочие убирают под землю воздушные провода, приводят в порядок тротуары, а также создают удобные зоны отдыха с детскими площадками. Заммэра уточнил, что территории также делают комфортными для маломобильных граждан.

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