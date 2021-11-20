Ремонт двух поликлиник ведется в Таганском и Пресненском районах Москвы
В Таганском и Пресненском районах в центре Москвы ведется капремонт двух поликлиник. По завершении работ оба учреждения будут соответствовать новому московскому стандарту.
На момент начала ремонта объекты находились в неудовлетворительном состоянии.
Теперь же специалисты заменят в зданиях инженерные системы, лифты и окна, обновят системы вентиляции и утеплят фасады. Помещения будут адаптированы под маломобильных граждан.
Так, капремонт проведут в детской поликлинике, которая располагается по адресу Сибирский проезд, дом 1, строение 1, а также во взрослом медучреждении по адресу Шмитовский проезд, дом 25, строение 1.
Совокупная площадь двух объектов составляет почти 5,2 тысячи «квадратов».
В детской поликлинике появится фильтр-бокс, который сможет предупреждать распространение инфекций, а во взрослой поликлинике разместят современный маммограф, передали на официальном сайте мэра Москвы.
Недавно сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства благоустраивают территории рядом с 45 столичными поликлиниками, в которых завершается или ведется капремонт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, рабочие убирают под землю воздушные провода, приводят в порядок тротуары, а также создают удобные зоны отдыха с детскими площадками. Заммэра уточнил, что территории также делают комфортными для маломобильных граждан.