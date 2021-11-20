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Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 21 ноября

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 21 ноября
Фото: Pexels

21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. В народе этот день прозвали Михайловскими оттепелями.

В этот день нельзя мыть голову, иначе ум «смоете». Согласно поверьям, нельзя делать никакую работу в корыстных целях. Считается, кто ослушается этого предостережения, будет наказан. День удачный для решения семейных проблем.

День архангела Михаила еще называют гостевым. 21 ноября стоит не только принять гостей, но и самому сходить в гости. Стол должен ломиться от вкусной еды. Ни в коем случае нельзя ругаться и даже разговаривать на повышенных тонах, ведь данный праздник должен примирять людей. Нельзя отвечать отказом на прошение о помощи от нуждающихся и выполнять тяжелую физическую работу.

Приметы погоды:

Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

На хвойных деревьях почти нет шишек — зимушка теплой будет.

Мокрый снег — к дождливой зиме.

На дубе много желудей — к мягкой зиме.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему не стоит мыть голову 21 ноября

Именины отмечают: Гавриил, Марфа, Рафаил, Михаил.

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