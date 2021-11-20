Андрей Бочкарев: За пять лет в Москве по реновации построят 5,5 миллиона «квадратов» жилья

Фото: Пресс-служба МУФ

Темпы строительства жилых построек в Москве по программе реновации будут расти в ближайшие годы. Об этом в субботу, 20 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его оценкам, в течение ближайших пяти лет в столице построят около 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья.

Заммэра добавил, что реновация не только позволяет построить в городе новую недвижимость, но и формирует городскую среду, которая приспособлена к потребностям горожан.

— Программа реновации предлагает иное — более высокое качество жизни, — подытожил глава Стройкомплекса.

В 2022 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 91 жилой дом общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, под заселение по реновации планируется передать 72 дома, это около 900 тысяч квадратных метров общей площади. В них расселят 35 тысяч москвичей.