Выставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах столицы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

Выставки «Военное дело!» в честь 80-летия битвы за Москву начали работу на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке.

Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.

— Выставки на бульварах — это хорошая возможность для москвичей узнать новое во время прогулки или по пути на работу. Сейчас мы подготовили экспозиции к 80-летию битвы за Москву. Мы постарались осветить на выставках и жизнь москвичей, оставшихся в городе, и тех, кто ушел на фронт. Через факты и фотографии можно, например, понять, как помогали защищать город заграждения из аэростатов, кем были слухачи, как удалось замаскировать центр столицы за 10 дней и многое другое, — приводит слова начальника Главного архивного управления столицы Ярослава Онопенко официальный сайт мэра Москвы.

Летом 1941 года в Москве проживало более 4,2 миллиона человек. С началом войны на фронт отправились около 850 тысяч горожан. Оставшиеся в Москве жители, среди которых женщины и дети и подростки, осваивали новые профессии в промышленности и транспорте, а также получали военные специальности. Их подвиг заключался в том, что они заменили на рабочих местах ушедших на фронт и приложили все силы, чтоб не позволить врагу войти в город.

15 ноября в центре «Мои документы» начала работу онлайн-выставка «80 лет битве за Москву» в рамках проекта «Москва — с заботой об истории». Экспозиция рассказывает об одном из самых важных сражений в истории Великой Отечественной войны — обороне Москвы, которая длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.