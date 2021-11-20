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«Постоянно теряются люди»: Волочкова рассказала о жизни в загородном особняке

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Постоянно теряются люди»: Волочкова рассказала о жизни в загородном особняке
Фото: www.instagram.com/p/CUzcXOYIyoC/

Балерина Анастасия Волочкова не испытывает бытовых сложностей из-за размеров своего особняка в Подмосковье. Однако иногда ей приходится выручать своих гостей, которые просто «теряются» в огромном доме. Об этом артистка рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

— У меня работает семья из Таджикистана — Лола с Рустамом. Они родили уже троих детей, у нас есть отдельный домик для персонала. У нас очень гостеприимно: сначала одна сестра Рустама приезжала, теперь другая с мужем живут. Очень все хорошо. У нас есть кому обслуживать этот дом. Кроме радости и счастья, я ничего тут не испытываю. В доме, правда, постоянно теряются люди (гости — прим. «ВМ»). Тем более если кто-то идет на третий этаж. Там у меня теперь есть свой большой домашний театр Анастасии Волочковой, — поделилась звезда.

«Постоянно теряются люди»: Волочкова рассказала о жизни в загородном особняке Фото: instagram/volochkova_art

По ее словам, друзья и родственники особенно легко теряются по пути в гостевую ванную комнату. В этом случае голос Анастасии служит для них навигатором. Такие смешные инциденты с заблудившимися гостями случались не раз, призналась балерина. Однако все, кто оказывается в доме, изумляются его красотой, масштабом и светлой энергией, отметила Волочкова.

Как писали СМИ, площадь подмосковного дома балерины составляет 850 квадратных. Трехэтажный особняк с участком 17 соток расположен в 13 километрах от МКАД. В доме три спальни, два будуара, четыре ванные комнаты, несколько гардеробных. На третьем этаже игровая дочери и бильярдная, на первом этаже расположились каминная, столовая и кухня. Весь интерьер выполнен в классическом стиле в мягких кремовых тонах.

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