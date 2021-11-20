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Актер театра и кино Георгий Шахет скончался на 76-м году жизни

Анастасия Колоскова

Общество
Актер театра и кино Георгий Шахет скончался на 76-м году жизни
Фото: pixabay.com

Актер театра и кино Георгий Шахет ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

— 14 ноября на 76-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать, — говорится в сообщении.

Георгий Шахет получил профессию актера в Высшем театральном училище имени Б. Щукина, окончив его в 1974 году. Зрители запомнили его по картинам «Хождение по мукам», «20 декабря», а также сериалам «Штрафбат», «Час Волкова», «Есенин», «Хиромант-2» и других.

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