Мурашко обсудил с израильской делегацией восстановление взаимных поездок

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с израильской делегацией вопросы восстановления взаимных поездок граждан обеих стран. Глава Минздрава также поддержал создание рабочей группы по обоюдному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В министерстве напомнили, что в настоящее время въезд в Израиль запрещен для туристов.

В ходе переговоров Мурашко рассказал, что в РФ собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания коронавирусом, а также имеется регистр вакцинированных. Глава российского ведомства отметил, что в стране качественно реализован метод подтверждения факта вакцинации и ревакцинации среди граждан.

Глава штаба по коронавирусу Израиля Салман Зарки в свою очередь отметил, что в местном аэропорту все туристы с сертификатами сдают анализ крови для серологического теста на антитела.

Российская сторона отмечает, что тестирование было бы необязательным, если бы Израиль признавал российские серологические тесты.

Стороны договорились продолжать переговоры и поддерживать контакты по данным вопросам, передает РИА Новости.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начали признавать в Израиле с 15 ноября. Пускать в страну граждан РФ начнут с 1 декабря. Об этом в понедельник говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.