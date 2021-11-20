Более трех тысяч человек будут охранять граждан на футбольных матчах в Москве 20 и 21 ноября
Свыше трех тысяч человек будут обеспечивать безопасность на футбольных матчах 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которые состоятся в столице 20 и 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
В сообщении говорится, что следить за общественным порядком во время встречи клубов «Локомотив» и «Ахмат» на стадионе «Локомотив» будут более 350 работников охранных организаций, около 270 росгвардейцев и 150 сотрудников полиции.
Для обеспечения безопасности на матче ЦСКА — «Химки» будут присутствовать более 600 охранников, 400 росгвардейцев и 150 полицейских.
Матч между «Динамо» и «Арсеналом» также будут охранять 800, 250 и 100 человек из вышеуказанных служб соответственно, передает агентство городских новостей «Москва».