Более трех тысяч человек будут охранять граждан на футбольных матчах в Москве 20 и 21 ноября

Гжегож Крыховяк (Польша), Микаэль Лустиг (Швеция) и вратарь Робин Ольсен (Швеция) (слева направо) в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 / Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Свыше трех тысяч человек будут обеспечивать безопасность на футбольных матчах 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), которые состоятся в столице 20 и 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В сообщении говорится, что следить за общественным порядком во время встречи клубов «Локомотив» и «Ахмат» на стадионе «Локомотив» будут более 350 работников охранных организаций, около 270 росгвардейцев и 150 сотрудников полиции.

Для обеспечения безопасности на матче ЦСКА — «Химки» будут присутствовать более 600 охранников, 400 росгвардейцев и 150 полицейских.

Матч между «Динамо» и «Арсеналом» также будут охранять 800, 250 и 100 человек из вышеуказанных служб соответственно, передает агентство городских новостей «Москва».