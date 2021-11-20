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Путин поприветствовал участников съезда Российских студенческих отрядов

Анастасия Колоскова

Общество
Путин поприветствовал участников съезда Российских студенческих отрядов
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам V съезда Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и отметил вклад студенчества в социально-экономическое развитие страны.

— Отрадно, что российское студенчество с честью продолжает замечательные традиции многих поколений своих предшественников, вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, стремится изменить к лучшему жизнь людей в родных городах и поселках, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, студенты стремятся открывать новые горизонты для приложения талантов и сил. Они с энтузиазмом подходят к решению самых сложных задач. Путин отметил, что студенты работают в сферах строительства, социальных учреждениях, агропромышленном комплексе. Кроме того, они помогают медработникам бороться с последствиями коронавируса.

Российский лидер отметил важную роль организации «Российские студенческие отряды». Участники организации помогают тысячам юношей и девушек выбрать надежную профессию, обрести верных товарищей и единомышленников.

Президент пожелал участникам съезда успехов и всего самого доброго.

До этого сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о награждении Патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

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